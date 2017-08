Ni una menos: Denuncian al hijo de Chato Barraza por maltrato a su expareja 

El hijo de Miguel ‘Chato’ Barraza, Ismael Barraza, fue denunciado por la madre de su hija, Luciana Viale, de intento de feminicidio y maltrato físico.

Según Luciana, el hijo del cómico la ha agredido desde 2016, incluso estando embarazada y por eso ella se separó. Además, contó que la última vez que la golpeó fue el sábado pasado.

“Terminé con él en febrero de este año. Lo denuncié porque me pegó dándole de lactar a mi hija... el sábado (que fue a su casa) el hermano de Ismael me sostuvo de los brazos para que no pudiera defenderme, mientras él me empujaba. Tengo las brazos y piernas amoratados”, contó Luciana en ‘Amor, amor, amor’.



Inmediatamente, Luciana lo denunció y pasó por el médico legista, siendo detenido por los efectivos.

Además, aseguró que Ismael no solo es violento sino que también consume sustancias tóxicas como marihuana.



SE DEFIENDE

Por su parte, Ismael Barraza afirmó que lo declarado por su expareja no tiene ningún sustento y que él es un ‘buen padre’.

“Me apena esta situación, porque se ve afectada una persona que no tiene nada que ver con esto, que es mi hija. Me considero un buen padre. Todo lo que se está diciendo en mi contra son ataques con cólera... tengo los medios probatorios que acreditan que no soy una persona irresponsable”, señaló.



