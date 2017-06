¡Ni una menos! Un hombre en San Juan de Lurigancho desfiguró a su pareja golpeándola en el rostro con una pala solo porque se demoró en servirle la comida por atender a su menor hija de cuatro años y a su nieta.



“Yo me he puesto así (colocando los brazos sobre su rostro) para defenderme porque si no me cubría de repente él me hubiera matado porque antes él me ha dado con la parte trasera de la pala”, dijo Argelit Huamán Villalobos a América Noticias.



La agraviada contó que todo empezó cuando Jacob Leandro Odar Contreras le quitó la presa del plato a su nieta y le dio de comer arroz puro, señalando que él no era “un burro para estar manteniendo otra boca más”.



Fue entonces cuando empezó una discusión entre ambos y Jacob Leandro Odar Contreras atacó a Argelit Huamán Villalobos con la pala. Pese a que intentó defenderse, el agresor solo dejó de golpearla cuando vio que estaba inconsciente.



“No sé cuántos (golpes) me habrá dado pero yo sentí uno acá, sentí acá y sentí uno acá (tocándose en varias partes de la cabeza). El de acá (en el hombre) no me acuerdo, el de acá (en el brazo derecho) tampoco”, señaló.



El agresor fue denunciado y capturado por agentes de la comisaría de Caja de Agua, sin embargo, inexplicablemente la titular de la Quinta Fiscalía de San Juan de Lurigancho dispuso que sea liberado.



Esta no es la primera vez que la mujer sufre una agresión física por parte de Jacob Leandro Odar Contreras, ya que este la golpeaba bajo cualquier pretexto hasta cuando no encontraba sus cosas como la vez que perdió su monedero.



Argelit Huamán Villalobos pidió garantías para su vida, pues apenas puede levantarse de su cama. Para colmo de males, la agraviada contó que Jacob Leandro Odar Contreras sigue llamándola para amenazarla sin que nadie haga algo por ella.



