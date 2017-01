Desfiguró a su pareja con el pico de una botella porque se negó a tomar con él [VIDEO Y FOTOS]

“Me has querido matar. Fuiste tan cobarde de dejarme tirada desangrada, irte. Pensaste que estaba muerta y te fuiste corriendo”, dijo entre sollozos la técnica en enfermería Rosa Astorima, al denunciar que fue víctima de una terrible agresión por parte de su ex pareja.



Ella tiene más de 50 puntos por los cortes que le produjo en la cabeza, cara y manos.

Este es uno de los más recientes casos de violencia y ocurrió en San Luis. Rosa Astorima, con las evidentes agresiones sufridas en su rostro y cuerpo, se armó de valor y ha denunciado que su ex pareja, Paulino Hinostroza, la desfiguró con el pico de una botella porque se negó a tomar licor con él.

Rosa contó que en la víspera de Año Nuevo su ex pareja quería festejar con ella y la llevó hasta la avenida Canadá, pero ella no estuvo de acuerdo porque tiene un niño y quiso irse.

“Me estaba yendo y él vino corriendo por detrás y me reventó la botella de cerveza llena en la cabeza (…) Yo caí al piso y él, con el pico de la botella, me empezó a cortar la cara y me dijo ‘Vamos a ver si te vas a ir’, contó Rosa.

Por su parte, el presunto agresor, señaló que cuando atacó a Rosa estaba tan ebrio que no recuerda nada. Sin embargo, ella ya lo denunció y espera que la ley lo ponga tras las rejas.

“Busco justicia. Quiero que pague todo lo que me ha hecho. No quiero ser una estadística más y que me vaya a matar. Tengo un hijo de 8 años y pienso en él. No quiero dejarlo solo”, manifestó la mujer.

La denuncia fue puesta en la comisaría de San Luis.