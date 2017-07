Los 18 antes y después más radicales de celebridades: ¿Los reconoces? [FOTOS]

¿Recuerdas al pequeño protagonista de Stuart Little? Sí, el adorable George Little, un risueño niño con lentes redondos que nunca se separaba de Stuart. Fue el actor Jonathan Lipnicki, quien dio vida a este personaje, pero en la actualidad luce muy diferente al pequeño de la película.



El hecho es que Lipnicki creció y cambió radicalmente de imagen, al punto de lucir irreconocible físicamente. Hoy tiene 26 años, no usa lentes y es todo un chico 'fitness'.



Pero el caso de Lipnicki no es el único. Si bien el tiempo ha sido favorables para algunos, no lo ha sido para otros. Este es el caso de famosos como Amanda Bynes (31), Edward Furlong (39), Haley Joel Osment (29) y Yasmine Bleeth (49).



Uno de los casos más sonados fue el de Amanda Bynes, la joven actriz alcanzó la popularidad cuando en 1999 comenzó a presentar su propio programa, The Amanda Show, en Nickelodeon.



Tiempo después, Amanda cayó en las drogas y se vio envuelta en más de un escándalo. Su apariencia se fue deteriorando. Incluso llegó al punto de acusar a su padre de haber abusado de ella.



Haley Joel Osment, de la película 'El sexto sentido', también sufrió un cambio radical de imagen. El actor apareció con un aspecto físico muy diferente a la del pequeño que cautivó en las cintas como 'Inteligencia Artificial' o 'Cadena de favores'.



Algo similar ocurrió con Yasmine Bleeth. La actriz de 'Baywatch' pasó de ser un símbolo sexual de fines de los 80 a una mujer más relajada con su aspecto en la actualidad.