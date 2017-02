Día del gato: 5 libros que un 'cat lover' debería leer

¿Eres de los que se preocupan por el bienestar de su gato y que además, en sus ratos libros, le gusta leer? Hoy, en el Día Internacional del gato, te recomendamos la lectura de algunos libros que combinan estas dos pasiones: la lectura y el amor por los gatos. Y si solo eres un 'cat lover', descuida, porque esta es la excusa perfecta para convertirte en lector o en un amante de la literatura.



¿Pero cómo nace esta celebración? De acuerdo a páginas especializadas en gatos, el Día Internacional del gato es en realidad un homenaje a la muerte del gato Socks, la mascota de la familia Clinton en la Casa Blanca.



5 libros sobre gatos que un 'cat lover' debería leer:



Soy un gato, de Natsume Sōseki. Soy un gato, de Natsume Sōseki.

1. Soy un gato, de Natsume Sōseki



"Soy un gato, aunque todavía no tengo nombre." Así comienza la novela de Natsume Sōseki, considerada por muchos como una auténtica obra maestra de la literatura japonesa. La novela narra las aventuras de un felino que cohabita, de modo accidental, con un grupo de grotescos personajes, miembros todos ellos de la bienpensante clase media tokiota. Soy un gato recorre las peripecias de un voluble filósofo gatuno que no se cansa de hacer los comentarios más incisivos sobre la disparatada tropa de seres humanos con la que le ha tocado convivir.



Precio aproximado: S/. 120.00

Las mejores historias sobre gatos. Las mejores historias sobre gatos.

2. Las mejores historias sobre gatos, de Cabrera Infante, Guillermo; Zola, Émile; Twain, Mark; Kipling, Rudyard; Highsmith, Patricia; Carroll, Lewis.



Se trata de un libro de la editorial Siruela que agrupa algunos relatos sobre gatos escritas por autores como Rudyard Kipling, Mark Twain, Saki o Doris Lessing entre otros muchos.



Precio aproximado: S/. 63.00



Kafka en la orilla, Haruki Murakami. Kafka en la orilla, Haruki Murakami.

3. Kafka en la orilla, Haruki Murakami



Kafka en la orilla, de Murakami, considerada como la mejor novela de 2005 por los críticos del suplemento literario del New York Times, cuenta la historia de Kafka Tamura, quien se va de casa el día en que cumple quince años. El azar, o el destino, le llevarán al sur del país, a Takamatsu, donde encontrará refugio en una peculiar biblioteca y conocerá a una misteriosa mujer mayor, que podría ser su madre. La novela cuenta con un personaje, Nakata, quien puede comunicarse con los gatos.



Precio aproximado: S/. 59.00





El gato que venía del cielo, de Takashi Hiraide. El gato que venía del cielo, de Takashi Hiraide.

4. El gato que venía del cielo, de Takashi Hiraide



Se trata de la novela japonesa que deslumbró a Kenzaburō Ōe (Premio Nobel de Literatura 1994). La historia: una pareja que se refugia en su nueva vida lejos de la agitación de Tokio. Un gato enigmático entregado a la exploración que decide adoptarles como dueños y se convierte en el centro de una intriga con tintes policiacos y filosóficos. El gato que venía del cielo refleja la belleza no siempre evidente de la vida cotidiana en Japón, con su ritmo pausado y la viva presencia de la naturaleza que determina el estado de ánimo. Con precisión y lirismo, Hiraide nos muestra el tumulto de un cambio de era y los valores inmutables de una sensibilidad ancestral, mientras plantea sutilmente los grandes interrogantes sobre los que se asientan nuestras vidas.



Precio aproximado: S/. 72.00



Gatos ilustres, de Doris Lessing. Gatos ilustres, de Doris Lessing.

5. Gatos ilustres, de Doris Lessing



Se trata de un libro de la Premio Nobel de Literatura 2007 Doris Lessing. "Un gato es un auténtico lujo... lo ves caminar por tu habitación y en su andar solitario descubres un leopardo, incluso una pantera. La chispa amarilla de esos ojos te recuerda todo el exotismo escondido en el amigo que tienes al lado, en ese animalito que maúlla de placer cuando le acaricias", escribió Lessing.



Gatos ilustres narra las experiencias de Lessing en la granja africana donde se crió y nos lleva hasta su vida adulta en Londres, en un viaje a través de los continentes y de los años que tiene como hilo conductor a muchos de los gatos que formaron parte su vida.



Precio aproximado: S/. 79.00

En poesía:



Poetas como Charles Baudelaire y Jorge Luis Borges también escribieron sobre gatos. Aquí dos textos:



Charles Baudelaire. Charles Baudelaire.

Los gatos



(Charles Baudelaire)



Los amantes fervorosos y los sabios austeros

gustan por igual, en su madurez,

de los gatos fuertes y dulces, orgullo de la casa,

que como ellos son friolentos y como ellos sedentarios.

amigos de la ciencia y de la voluptuosidad,

buscan el silencio y el horror de las tinieblas;

el Erebo se hubiera apoderado de ellos para sus correrías fúnebres,

si hubieran podido ante la esclavitud inclinar su arrogancia.

Adoptan al soñar las nobles actitudes

de las grandes esfinges tendidas en el fondo de las soledades,

que parecen dormirse en un sueño sin fin;

sus grupas fecundas están llenas de chispas mágicas,

y fragmentos de oro, cual arenas finas,

chispean vagamente en sus místicas pupilas.

Jorge Luis Borges y Beppo. Jorge Luis Borges y Beppo.

Beppo



(Jorge Luis Borges)



El gato blanco y célibe se mira

en la lúcida luna del espejo

y no puede saber que esa blancura

y esos ojos de oro, que no ha visto

nunca en la casa, son su propia imagen.

¿Quién le dirá que el otro que lo observa

es apenas un sueño del espejo?

Me digo que esos gatos armoniosos,

el de cristal y el de caliente sangre,

son simulacros que concede al tiempo

un arquitecto eterno. Así lo afirma,

sombra también, Plotino en las Ennéades.

¿De qué Adán anterior al Paraíso,

de que divinidad indescifrable

somos los hombres un espejo roto?



(De La Cifra)