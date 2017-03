Por: Isabel Medina



Con el timón en sus manos, la madre de familia Silvia Jiménez Torres (40) se ha convertido en la ‘reina de los Corredores Viales’ donde hasta el momento es la única chofer mujer.



Sin frenazos, correteos ni bocinazos, conduce y cobra el pasaje en uno de los buses del servicio 209 del Corredor Complementario Javiel Prado, trabajo con el que sigue sacando adelante a sus 2 hijos.

Por el 'Día Internacional de la Mujer', Trome acompañó su salida desde el Patio de Maniobras de este corredor en Ate, y nos contó que ella pasó de manejar combis y custer a este servicio formal de un recorrido de unas dos horas, hasta Universitaria.

Silvia Jiménez se ha convertido en la 'Reina de los Corredores Viales'. Desde hace más de un año maneja un bus del servicio 209 del corredor Javier Prado. El corredor morado tiene una nueva mujer chofer y otra se prepara para el corredor azul. (FOTOS Y VIDEOS: Isabel Medina / Trome)

ENTRE CÚSTER, COMBIS Y CAMIONES

“Empecé a manejar cuando me separé del papá de mis hijos. Yo era cobradora y luego manejé custer y combis en la ruta Chorrillos-Villa María. Aunque en las calles me gritaban ‘ándate a cocinar’, ‘vete a tu casa’, ‘mujer, tenías que ser’, una tiene que estar segura y mis hijos son mi motor y motivo”, nos dijo Silvia Jiménez.

De ahí pasó a la comuna de Chorrillos manejando camioneta de serenazgo y camioncitos de áreas verdes y ahora tiene año y medio en el corredor.



“No tiene papeleta, ni accidente y regresa el carro sin abolladura ni raspones. Acá todos la estiman, es buena compañera y ejemplo de mujer”, dijeron sus supervisores.



PASAJEROS LA ANIMAN

En el 'Día Internacional de la Mujer', Silvia nos afirmó que como muchas mujeres en el mundo, sobre todo que son madres, ella buscó forjarse un camino que sea mejor para ella y sus hijos.

“En el transporte tradicional (combis) trabajas todo el día, casi no hay tiempo para los hijos. Están estresados buscando pasajero porque si no, no ganan. Aquí trabajo de lunes a sábado. tranquila, sin ‘correteo’ y tengo sueldo fijo, seguro, CTS, gratificación y otros beneficios y los pasajeros me dan ánimo”, nos dijo Silva.

En la ruta recogimos la opinión de los pasajeros. 'Vamos tranquilos, ellas son más precavidas’, ‘Me alegra ver que la mujer también está en el transporte público. Somos iguales, tenemos las mismas capacidades’, comentaron pasajeros varones y mujeres.



TOME EN CUENTA

-Jutdiane Revelly Astuquipan (49) es madre y abuela. Está en proceso de inducción y será la primera conductora del corredor azul (Tacna-Garcilaso-Arequipa).

-Nancy Zamudio Silva (30) es madre, trabajó como cobradora, se capacitó en manejo y ahora es conductora del Corredor Morado.

-El Metropolitano también tiene mujeres en el volante y en orientadores. Una de ellas, Nelly Pumayalli, tiene movilidad restringida y trabaja en su silla de ruedas.