Día de la Madre: Mamitas del 'Hogar Canevaro' celebrarán a lo grande su día [FOTOS Y VIDEOS] 

Talento, belleza y amor se respira en el Hogar Canevaro, ubicado en el Rímac. Alrededor de 150 mamitas residen en este albergue, quienes celebrarán por adelantado este jueves el 'Día de la Madre' con presentaciones artísticas preparadas por ellas mismas.



Aquí vive desde hace 19 años, doña Julia Tipacti Cisneros, a quien la llaman la 'madre valiente’. Ella tiene un hijo de 44 años y una nieta de 12 a la que le enseña a bailar marinera, negroide y hasta reggaetoon.



"Tengo 76 años y soy muy feliz con mis compañeras en este lugar. Todas me buscan para que les enseñe unas clasecitas de baile y quienes me visitan se quedan encantados con mis pasos", dijo doña Julia, quien no dejaba de sonreír.





Contó a Trome que a los 13 años salió del Puericultorio Pérez Aranibal, donde vivió muchos años.



"Me hubiera gustado estudiar periodismo y diseño de modas, pero tuve que trabajar desde muy pequeña. Con una mano limpiaba y con la otra cargaba a mi hijo, Walter", indicó la mujer, quien también hace postres, crea poemas y cose vestidos para venderlos.

Mamitas Canevaro

Otra madre, que también es abuela es Luzmila Granda Dulanto (79 años), quien tiene tres hijos de 46, 51 y 53 años.



"Tengo siete nietos y a todos los adoro. No puedo verlos a a todos, pero cuando vienen les canto y encanto con mis letras de bolero", dijo la mujer quien vive en el pabellón 36 del albergue hace 17 años.

PIDEN AMOR

Alrededor de 150 madres residen en el Hogar Canevaro quienes celebrarán por adelantado este jueves el 'Día de la Madre' con presentaciones artísticas preparadas por ellas mismas. Habrá peña criolla, bailes de tango y hora loca.



Además, la Municipalidad de Lima premiará ese día a la mamita más longeva y simpática. Muchas de ellas pidieron a sus hijos "no las olviden".



Las personas interesadas también pueden ir a visitarlas a las madrecitas, quienes los estarán esperando con una sonrisa.