‘Día de San Valentín’: ¿Qué tan seguro es buscar amor en Internet?

Dentro de poco, muchos celebrarán el ‘Día de San Valentín’, entre ellos jóvenes que entran a las páginas de Internet para encontrar el amor. Pero, ¿qué tan seguras son estas búsquedas?

Según la médico psiquiatra del Instituto Mental Group, María Flores Ponce, en los dos últimos años se elevó hasta en un 60% la búsqueda de la ‘media naranja’ por Internet y la gran mayoría son jóvenes entre los 14 y 22 años.

“La juventud cambió demasiado, es la época en que los niños y adolescentes crecen solos y sufren por la falta de amor de los padres, por ello se crean citas a ‘ciegas’ con cualquier persona en el ciberespacio”, indicó la especialista.

NO MIDEN PELIGRO



Agregó que la gran mayoría de menores no miden el peligro y contactan a su ‘amor’ por Snapchat, Instagram, Facebook y Twitter, sin imaginar que pueden caer en manos de inescrupulosos.

“Lo que fácil empieza, fácil acaba. No pueden pretender que los amores por las redes sociales sean duraderos y mucho menos si no se conocen. Una persona no se enamora de la noche a la mañana, deben haber procesos y eso deben entender los enamorados”, dijo la experta.

Finalmente, precisó: “Lo mejor que pueden hacer es ser amigos primero. El flechazo casi siempre desaparece muy rápido”.

RECOMENDACIONES

Si va a una cita conseguida en Internet, que sea en un lugar público y con amigos.



No comente sobre movimientos financieros, claves u otra información vital.

Evite compartir fotos con desconocidos.



No hable de su familia, recuerde que recién se conocen.



Los padres deben estar más atentos de con quien hablan sus hijos.



Estar alertas si sus hijos están tristes, pues estas fechas pueden desencadenar intentos de suicidios.