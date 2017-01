Discapacitado denuncia cobro injustificado de papeletas del SAT [VIDEO]

Un hombre con discapacidad denunció que desde hace varios meses la oficina del Servicio de Administración Tributaria (SAT) le impuso una multa en papeletas de más de 75 mil soles que supuestamente adquirió, luego de dar de baja a su vehículo en febrero de 2014.



"Hace seis años sufrí un accidente en mi trabajo como electricista. A causa de ello perdí una pierna, y pese a que ya no puedo movilizarme, seguiré luchando para que me eliminen una deuda que no es mía", dijo don Juan Huiza a América Noticias.



Indicó que luego de haberse reunido con representantes del SAT, estos le indicaron que su caso sería fácil de resolver debido a que la empresa de transporte de Fondo Colectivo Ayuda Mutua S.A. habría apelado a las papeletas emitidas contra don Juan, hecho que dejó sorprendido al agraviado.



Pidió apoyo a las autoridades, porque tras la deuda vencida, no le quieren dar crédito en ningún lugar y tiene que mantener a su familia.