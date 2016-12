Domino's Pizza regresó este 2016, y aunque muchos todavía recuerdan el escándalo que obligó a la marca a cerrar todos sus locales, la franquicia ha vuelto para recuperar el lugar perdido tras la crisis en enero de 2015.



No tiran la toalla. Por ello, Domino's Pizza ha vuelto de la mano de un conocer de la marca, José Luis Camino, quién manejó por varios años Domino's México.



Como se recuerda, en 2015, un cliente llamado Carlos Naves pidió una pizza por teléfono a Domino’s Pizza, una de las más exitosas cadenas de fast food que operaba hasta ese entonces en el Perú, pero cuando abrió la caja descubrió un insecto en el queso.



Sí, la pizza llegó con un inesperado acompañante: una cucaracha. Tal fue la indignación de Naves que denunció el hecho en Facebook. Su caso se volvió viral (probablemente fue el viral de 2015) y provocó que Domino’s Pizza cierre todos sus locales. Todo un escándalo que generó burlas, críticas, y decenas y decenas de hilarantes memes en las redes sociales. Definitivamente, una crisis que ninguna marca desearía afrontar.



Poco a poco. Por el momento, Domino's Pizza se encuentra solo en Miraflores, pero ya está trabajando en la construcción de otros cuatro locales en Chorrillos, Magdalena, Pueblo Libre y en la Av. El Ejército. Tal parece que serán inaugurados en 2017.



Esperemos que no desaprovechen esta segunda oportunidad.

DON BELISARIO Y POPEYES



Otra es la situación de Don Belisario, que pese a no haber protagonizado un escándalo como Domino's Pizza, se ha visto obligado al cierre progresivo de sus locales.



¿Qué ocurrió con Don Belisario? No lo sabemos exactamente. El hecho es que la cadena de pollerías de Intercorp ya cerró sus locales en Magdalena, Pueblo Libre y Jesús María.



Pero eso no es todo. Su marca hermana Popeyes también dejó de operar, por lo que se especula que tanto Don Belisario como la franquicia de pollos serán vendidas.