Donald Trump: Activista en topless le agarró la entrepierna a su doble de cera [FOTOS y VIDEO]

Una activista en topless con la frase "grab back" escrita en su pecho irrumpió en la presentación de la figura de cera de Donald Trump en el Museo de Cera de Madrid, en España.



La mujer, integrante de Femen, mostró sus pechos mientras gritaba "¡Agarremos el patriarcado por las bolas!".



En las fotografías y videos que ahora circulan en redes sociales se ve el momento en que el personal del Museo de Cera de Madrid intenta cubrir los pechos de la manifestante, pero es inútil.



Pero ahí no acabó todo. La activista continuó en su intento de boicotear la presentación, y sí que lo logró, pues luego le agarró la entrepierna a la figura de Donal Trump. Su accionar puso -nuevamente- en aprietos al personal del local.



Gonzalo Presa, portavoz del Museo de Cera de Madrid, dijo que las acciones de la mujer fueron "desagradables", y que tales acciones deben realizarse directamente a la persona, no a una estatua.



"No es el tipo de publicidad que me interesa, la publicidad que realmente me interesa es que somos el primer museo de cera en hacer la figura del presidente de Estados Unidos (Donald Trump) y que las personas que nos visiten encuentren que la estatua está bien hecha", agregó.



Femen, un grupo internacional que comenzó en Ucrania, es conocido por organizar protestas por los derechos de la mujer en topless en toda Europa.