Donald Trump eliminó el español de la web de la Casa Blanca y la RAE le respondió así

Luego de que el Gobierno estadounidense retirara la versión en español de la página web de la Casa Blanca tras la investidura de Donald Trump, el director de la Real Academia de la Lengua (RAE), Darío Villanueva, calificó el hecho como "un retroceso notable".



"Hay una presencia cada vez más firme del español, con un número elevadísimo de hispanohablantes procedentes, en su gran mayoría, de Hispanoamérica", indicó Villanueva.



El director de la RAE recalcó que esta decisión afecta a ciudadanos de 22 países, especialmente quienes tienen una parte significativa de su población en Estados Unidos. "Esta es una cuestión que tiene que ver con la expulsión de las minorías", subrayó.



Aunque lo consideró "un gesto simbólico" que no va a provocar "un descenso en el uso del español en Estados Unidos, donde ya está muy arraigado, Darío Villanueva consideró que Donald Trump ha cumplido así una de sus promesas de campaña.



La decisión, agregó, es un freno "a un proceso que era muy esperanzador, no solo por el incremento de hispanohablantes sino por el reconocimiento social a la lengua, por la fuerza y valor de esa minoría en el terreno político y cultural".



Donald Trump a la Casa Blanca. Video: AFP

"Eso no está ocurriendo con el español, que resiste muy bien y tiene unos medios de expresión propios. Por ejemplo, la cadena Univisión, de mucha audiencia en Estados Unidos en el terreno musical, o tenemos también los Grammy Latinos, como índice de esa vitalidad cultural", explicó la cabeza de la RAE.



Villanueva insistió en que la medida que acaba de tomar Estados Unidos "es contraria a este proceso, aunque la lengua española tiene una presencia que no se va a resentir por ello".



El director de la RAE recordó que la Constitución de EEUU no establece "una lengua oficial", un tema cuyo debate se avivó en los años noventa, y ahora la decisión que se ha tomado "va en la línea del 'english only' (solo inglés), porque en algunos estados había habido sugerencias para abordar la cuestión".