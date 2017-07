Donald Trump: mexicano que lo apoyó en campaña lucha por no ser deportado [VIDEO]

La última campaña electoral en Estados Unidos, según muchos analistas, fue una de las más feroces de los últimos años. En dicha contienda se enfrentaron Hillary Clinton (demócrata) y Donald Trump (republicano), saliendo ganador este último.



Ello dejó a más de un latino incómodo y temeroso en Estados Unidos ya que el discurso de Donald Trump en campaña fue calificado por no pocos como xenófobo. Esto con especial énfasis hacia los mexicanos, a quienes quería evitar su pase al país por un muro en la frontera.



A pesar de esto último, hubo miles de mexicanos que apoyaron a Donald Trump en su lucha. Uno de ellos fue Jorge Ramírez (41) , el cual ha saltado a las pantallas por una tema inusual y, para algunos, irónico.



Y es que el fervoroso partidario de Donald Trump lucha por no ser deportado de la 'Tierra del Tío Sam' tras 22 años de residencia. Lo curioso es que el mandatario, según indicó en sus discursos iniciales, iba a tomar dicha medida contra las personas que tuvieran antecedentes penales o policiales, caso que no se ajusta al de Ramírez.

El mexicano es un indocumentado que no ha tenido problemas con la ley del país que administra Donald Trump. Ha vivido este tiempo en California y, desde el 31 de mayo pasado, está en el Otay Mesa Detention Center (un centro de reclusión similar a una cárcel).



Desde esa trinchera, Ramírez ha emprendido una batalla legal contra el gobierno de Donald Trump para evitar su salida. Pero lo que podría dejar en WTF a muchos es que el mexicano todavía respalda la gestión del multimillonario.



"No es que yo esté a favor de todo lo que dice contra los migrantes, pero la gente mala no debe estar aquí. Para hacer grande a los Estados Unidos, tienes que tener gente que contribuya a este país”, sostuvo este seguidor de Donald Trump.