Desde que Donald Trump firmó el decreto para suspender la entrada a refugiados por 120 días y prohibir por tres meses la llegada de personas de siete países a Estados Unidos, decenas de personalidades y celebridades han alzado su voz de protesta en contra de esta medida y el presidente de Estados Unidos.



Uno de ellos ha sido Jorge Ramos, presentador del Noticiero Univisión y periodista mexicano, que llegó a Estados Unidos en 1983.



Ramos, que siempre ha reconocido públicamente que Estados Unidos le dio las oportunidades que su país de origen, México, no le dio, afirma en su reciente columna en Univisión, que desde que Trumo asumiera como presidente, desconoce al país que lo ayudó tanto.



"Estados Unidos me dejó hablar, sin límites, después de sufrir censura de prensa en México. Me dio trabajo y oportunidades económicas (...) Luego, con enorme generosidad, me protegió como inmigrante y me otorgó los mismos derechos que cualquiera de sus ciudadanos. Aquí trabajo como periodista, aquí voto y aquí nacieron mis hijos", escribe.



Jorge Ramos desea lo mismo para los nuevos inmigrantes, "pero por el momento, con Trump en la presidencia, eso es imposible".



Asimismo, asegura que Donald Trump podría legalizar a los indocumentados, pero no quiere hacerlo. Y recuerda al presidente Ronald Reagan:



"(Donald Trump) Podría hacerlo perfectamente ya que controla ambas cámaras del Congreso. Pero no quiere. En 1986 Reagan dio una amnistía a tres millones de personas. Trump, en cambio, los quiere sacar del país", señala.



Donald Trump expulsó a Jorge Ramos de una conferencia de prensa cuando todavía era candidato a la presidencia de Estados Unidos.

Por último, Jorge Ramos afirma que "Estados Unidos tenía una maravillosa tradición de apoyo y aceptación por los inmigrantes... hasta que llegó Trump a la Casa Blanca".



Y remata con algunos datos que Donald Trump parece haber borrado de su historia para siempre.



"Es irónico que estas decisiones antiinmigrantes las tome alguien cuya madre era escocesa, que tuvo un abuelo alemán y casado con una eslovena", termina Ramos, agregando que "hay días en que no reconozco a este país que tanto me ayudó".