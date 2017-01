Donald Trump y el polémico muro con México acaparan portadas de diarios mexicanos [VIDEO y FOTOS]

Crece la tensión entre México y Estados Unidos. Luego de que el presidente estadounidense Donald Trump firmara una orden para la construcción del muro con México, la respuesta de su par mexicano no demoró en llegar.



El mandatario de México Enrique Peña Nieto lamentó y reprobó la decisión de Estados Unidos "de continuar la construcción de un muro que desde años lejos de unirnos, nos divide".



"Lo he dicho una y otra vez: México no pagará ningún muro", repitió en un mensaje transmitido en su cuenta de Twitter.



Como era de esperarse, Donald Trump, la construcción del polémico muro con México, la respuesta de Peña Nieto y su visita a Estados Unidos fueron los temas que acapararon las portadas de los principales diarios mexicanos este jueves.



"Condena EPN muro de Trump; evalúa si va a EU", reza el titular de El Universal.



"Cumple amenazas...Y Peña lo lamenta, pero no cancela viaje", se lee en la portada de El Reforma.



Así informa la prensa mexicana sobre la orden que firmó Donald Trump para la construcción del muro con México.

"Hasta hoy, sigue en pie la visita de Peña: Videgaray", apunta Milenio.



"No creemos en un muro; no pagaremos: Peña", dice Excelsior.



"Trump ordena su muro; EPN reprueba decisión", indica la portada de La Crónica.