Donald Trump: We Stand United, el mitin de celebridades en contra del mandatario electo [VIDEO y FOTOS]

No hay dudas que los Estados Unidos, y con ello el mundo, están viviendo horas críticas y de angustia. En menos de un día, Donald Trump juramentará y asumirá las funciones que le corresponden como presidente electo.



Como parte de las actividades protocolares previas a este evento, el representante republicano tuvo contacto con sus seguidores. Por el lado de sus críticos también hubo una serie de acciones, las cuales podrían continuar y hacerse más fuertes conforme se aproxime el ascenso final de Donald Trump.



Una de estas tuvo lugar en la ciudad de Nueva York, en el frontis de la Trump International Hotel and Tower, edificio que es propiedad del mandatario electo de los Estados Unidos. Allí, los adversarios de Donald Trump hicieron un mitin llamado We Stand United.

La manifestación contó con la participación de diversas celebridades, como Robert DeNiro, Michael Moore y Alec Baldwin, quienes dieron discursos contra Donald Trump y la política que buscaría implantar, donde el racismo y el proteccionismo a la industria estadounidense serían piezas claves.



Se prevé que las manifestaciones en contra de Donald Trump se masifiquen o vuelvan más intensas mañana, cuando el empresario se dirija al Capitolio para asumir las funciones que cumplió Barack Obama por dos periodos.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.