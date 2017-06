'Esperminator', el profesor de matemáticas buscado por mujeres que sueñan con ser madres

Ari Nagel tiene 41 años y es profesor de matemáticas en la Universidad de la Ciudad de Nueva York. A simple vista, parece ser un hombre cualquiera, pero no es así. Los medios estadounidenses lo han bautizado como 'Esperminator', pues ha creado un verdadero imperio paralelo dentro de la industria de la donación de esperma. Así como lo lees.



Es por esta razón que Nagel es buscado por decenas de mujeres que sueñan con ser madres. Tiene pedidos provenientes de Turquía, Nigeria, Sudáfrica y China.



En la actualidad, el catedrático es padre de 23 niños con 18 mujeres diferentes, distribuidos entre 10 estados norteamericanos. En tanto, ocho embarazadas esperan actualmente dar a luz a uno de sus hijos.



Y es que Nagel se ha convertido en una alternativa viable para muchas mujeres que no pueden pagar los elevados costos de las clínicas de esperma en Estados Unidos.



Ari Nagel posando con uno de sus 23 hijos. Ari Nagel posando con uno de sus 23 hijos.

"Crear y salvar vidas es lo que más me enorgullece como persona. Doné médula ósea en dos oportunidades y nunca supe para quién sería. Poder ser parte del proceso de gestación es mucho más gratificante. Es un honor ser el elegido", dijo Nagel al diario New York Post.



¿CÓMO ES EL PROCEDIMIENTO?



Nagel acuerda un lugar de encuentro con su clienta. Por lo general, el procedimiento se lleva a cabo en tiendas o cafés como Starbucks. Luego ingresa al baño, saca su iPhone, le da play a algunos videos subidos de tono, y da inicio al proceso que lo lleva a depositar el esperma en una copa. Una vez hecho esto, la mujer en cuestión procede a colocarlo in situ en su cuello uterino.



Pero no es la única forma. Nagel afirma que si existe química con sus clientas, la concepción puede ocurrir de manera tradicional.



Sin embargo, no todo es color de rosa en su vida. La popularidad de Nagel llegó afectar a su familia, pues está casado y tiene tres hijos. Aunque afirma que se separó de su esposa al momento que ella se enteró que era un donante de esperma.



Nagel asegura conocer en persona a todos sus hijos. Incluso revela que visitó a algunos en sus cumpleaños y eventos escolares.



Sus próximas clientas lo esperan en Isarel y Vietnam, donde una mujer en silla de ruedas espera dar a luz a su "primer bebé asiático".