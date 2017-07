Dota 2: Equipo sueco se coronó como el mejor en el 'The Final Match ' en Perú [VIDEO y FOTOS]

The Alliance se impuso al vencer por 3-1 a SG e-sports en la última partida de la competencia. Los ganadores se llevaron alrededor de 50 mil de dólares.



Los ojos del mundo estuvieron en Perú, que se convirtió en sede oficial del torneo de Dota 2 más significativo del continente.



Dieron hasta la última energía. El equipo sueco ‘The Alliance’ obtuvo la victoria en el torneo de Dota 2 más importante de la región: ‘The Final Match’. El grupo logró vencer por 3-1 a la agrupación brasileña SG e-sports. Ambos equipos luchaban por llevarse el impresionante premio de 50 mil dólares.



Desde el inicio de la competencia, los chicos de ‘The Alliance’ mostraron condiciones para llevarse el título con estupendos juegos. Sus compañeros de SG e-sports no lograron igualar la escena y pasar por encima de sus contrincantes. Esta superioridad quedó demostrada en la cuarta partida, consiguiendo el título sin un quinto game.



Las realidades de los equipos peruanos fueron diferentes. Solo ‘Thunder Awaken’, liderado por ‘SmAsH’, logró avanzar en el campeonato venciendo a ‘Midas Club Elite’ y ‘MVP.Hot6xi’. Lamentablemente, no fue suficiente siendo derrotados por los dragones rusos de ‘Team Spirit’ en un infartante duelo.



La competencia empezó con la participación de ocho equipos de diversos continentes, quienes anteriormente habían clasificado en fases previas llevadas a cabo por el comité organizador de ‘The Final Match’. El coliseo Dibós fue escenario de tres días de increíbles partidas de Dota 2.



Fanáticos agradecidos



Los fanáticos pudieron ver en vivo a la élite de los e-sports, encabezado por ‘Alliance’, que contó con las figuras del momento: ‘Era’ (Adrián Kryeziu), ‘Handsken’ (Simon Haag), ‘Limmp’ (Linus Blomdin), ‘Jonassomfan’ (Jonas Lindholm) y ‘Pablo’ (Axel Kallman). A ellos se les sumó como invitado ‘Loda’.



Largas colas se formaron para ver a las estrellas del Dota 2. Los seguidores peruanos vivieron una gran experiencia al lado de sus equipos favoritos durante la firma de autógrafos en el Coliseo Dibós. El equipo europeo Alliance colgó imágenes en sus redes sociales donde agradeció el apoyo recibido durante la competencia.



El histórico jugador de e-sports ‘Loda’ también vivió momentos agradables durante su estadía en Lima, sobre todo al ser reconocido instantáneamente por muchos peruanos en las calles. En los vídeos colgados en su cuenta de Instagram, puede verse la fiebre que desató este gran torneo.



Sobre Dota 2



Dota 2 es un juego de estrategia multijugador, específicamente de la categoría MOBA (Multi Player Online Battle Arena), donde equipos de cinco personas compiten con personajes escenarios inspirados en historias del género de fantasía. El videojuego fue desarrollado por Valve.



Actualmente supera los 40 millones de usuarios activos en el mundo. Sin embargo, el gaming local no se queda atrás: 25 % de doteros peruanos consumen el popular videojuego, ubicándonos como la principal comunidad de Sudamérica en difundirlo.