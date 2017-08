Dota 2: Infamous y su mensaje de despedida tras ser eliminado de The International 2017

El equipo peruano 'Infamous Gaming' utilizó sus redes sociales oficiales para enviar un emotivo mensaje de despedida tras ser eliminados del 'The International 2017', el torneo más importante del mundo de Dota 2.

Infamous Gaming cayó ante el equipo europeo OG en The International 2017. Los peruanos necesitaban alcnzar la victoria para avanzar a la siguiente fase del torneo internacional.

"Son muchas cosas las que pasan ahora por nuestras mentes, no conseguimos pasar a la siguiente ronda pero nos vamos con la frente en alto por que lo dejamos todo en el juego. Estamos muy agradecidos por cada mensaje y acto de apoyo hacia nosotros. Es nuestra primera vez en 'The International' y sabemos que no será el último", se lee en la página de Facebook oficial del equipo.

Benjamín ‘Benjaz’ Lanaos, Renato ‘Kingteka’ García, Enzo ‘Timado’ Gianoli, Christian ‘Accel’ Cruz y Farith ‘Mathew’ Puente integran Infamous Gamimg.

Ellos se han trazado la meta de regresar con la frente en alto en la próxima edición del 'The International' y superar el desempeño que hicieron este 2017.