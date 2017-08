Dota 2: Infamous Gamimg vs OG [EN VIVO]: Peruanos luchan por su permanencia en The International 2017

Infamous Gamimg es el equipo peruano que representa a toda Sudamérica en The Internacional 2017. Los peruanos tienen que enfrentarse el día de hoy (8:00 p.m) contra el equipo europeo OG, equipo profesional de Dota 2.



OG. El equipo es auspiciado por la poderosa Red Bull y comenzó con el nombre de Monkey Business y fue fundado por los jugadores Fly y N0tail.



El equipo europeo de Dota 2 clasificó al The International en noviembre del 2016. OG se encuentra conformado por Johan Sundstein (N0tail) de Dinamarca, Anathan Pham (ana) de Australia, Gustav Magnusson (s4) de Suecia, Jesse Vainikka(JerAx) de Finlandia y Tal Aizik (Fly) de Israel.

Peruanos esperanza sudamericana



Infamous Gamimg es la sorprende para todos los fanáticos de Dota 2 en toda Sudamérica. Infamous Gaming (Perú) es el único representante de Sudamérica en The Internacional. El conjunto peruano se impuso al equipo chino IG Vitality. Este resultado sirve para que Infamous Gaming se coloque entre los equipos más importantes del mundo en Dota 2.





Infamous Gaming, el único equipo clasificado de Sudamérica, está conformado por: Benjaz, Timado, Kingteka, Matthew y Accel. Solo queda esperar hasta las 8: 00 p.m. para ver el encuentro entre los peruanos y europeos.



¿Que es The Internacional?



The International es un campeonato anual del videojuego Dota 2 patrocinado por la empresa desarrolladora de juegos Valve Corporation. El campeonato se enmarca dentro de los deportes electrónicos. En este torneo participan actualmente dieciocho equipos profesionales que ingresan por invitación de Valve.



El torneo comenzó con el lanzamiento de Dota 2 en agosto de 2011 en la Gamescom, con un pozo total de 1,6 millones de dólares y con un premio final de un millón de dólares. Posteriormente, se ha realizado una edición cada año, llegando a pasar los 23 millones de dólares en la edición de 2017, siendo el mayor premio jamás entregado en la historia de los videojuegos. Esto es notable además porque, desde la edición de 2013, la mayor parte del premio viene a estar financiado en base a los mismos jugadores y aficionados de Dota 2, ya que el 25% de sus compras en determinados «kits» que van a parar al premio final, con Valve colocando sólo los 1.6 millones de dólares del premio base.



Los jugadores que aportan comprando el "kit2, reciben a cambio ciertas ventajas cosméticas, exclusivas y muy detalladas propias de la edición de The International de ese año, en función del tamaño del premio final, acumulándose a medida que crece.