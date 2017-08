Dota 2: Infamous Gaming se clasifica al evento central de The International 2017 [VIDEO]

¡Orgullo nacional! Los muchachos de Infamous Gaming (Perú) acaba de dar un paso muy importante para la historia de los e-sports en suelo patrio. El equipo de todos se clasificó al evento principal de The Internacional 2017, el torneo de Dota 2 más importante de todo el planeta.



Infamous Gaming (Perú) es el único representante de Sudamérica en The Internacional. El conjunto peruano se impuso al equipo chino IG Vitality. Este resultado sirve para que Infamous Gaming se coloque entre los equipos más importantes del mundo en Dota 2.



¿Que es The Internacional?



The International es un campeonato anual del videojuego Dota 2 patrocinado por la empresa desarrolladora de juegos Valve Corporation. El campeonato se enmarca dentro de los deportes electrónicos. En este torneo participan actualmente dieciocho equipos profesionales que ingresan por invitación de Valve.



El torneo comenzó con el lanzamiento de Dota 2 en agosto de 2011 en la Gamescom, con un pozo total de 1,6 millones de dólares y con un premio final de un millón de dólares. Posteriormente, se ha realizado una edición cada año, llegando a pasar los 23 millones de dólares en la edición de 2017, siendo el mayor premio jamás entregado en la historia de los videojuegos. Esto es notable además porque, desde la edición de 2013, la mayor parte del premio viene a estar financiado en base a los mismos jugadores y aficionados de Dota 2, ya que el 25% de sus compras en determinados «kits» que van a parar al premio final, con Valve colocando sólo los 1.6 millones de dólares del premio base.



Los jugadores que aportan comprando el "kit2, reciben a cambio ciertas ventajas cosméticas, exclusivas y muy detalladas propias de la edición de The International de ese año, en función del tamaño del premio final, acumulándose a medida que crece.