Los fans de Drake & Josh todavía no lo pueden creer. Y es que Josh Peck y Drake Bell ya no son más amigos. ¿Qué ocurrió? Ninguno de los dos actores ha salido a contar sobre las verdaderas razones de sus distanciamiento. En tanto, las redes sociales no demoraron en ironizar la situación con despiadados memes.



El hecho es que Josh Peck no invitó a Drake Bell a su boda, un evento al que se suele invitar a las personas más cercanas a los novios. Ese detalle ha sido precisamente la señal de que ya no existe un amistad entre ellos. Al menos para Bell, el mensajes ha sido "claro". Así lo escribió en Twitter.



"Cuando no te invitan a la boda el mensaje es claro", escribió Drake Bell, de 30 años. "‘Las verdaderas intenciones han salido hoy. El mensaje es fuerte y claro, los lazos están oficialmente rotos. Te extrañaré hermano", agregó después.



Los tuits de Drake provocaron todo tipo de reacciones entre los fans de Drake & Josh. Algunos se mostraron desconcertados al enterarse de que Josh Peck no invitó a Drake Bell a su boda. Otros indicaron que Drake no debió hacerlo público, y contrario a eso, debió manejar el tema por interno con Josh.



El revuelo fue tal que Drake Bell se vio obligado a borrar sus mensajes en Twitter. Horas después, el cantante compartió una antigua fotografía junto a Josh Peck.