Duberlí Rodríguez: "Poder Judicial se va a preparar para estar a la altura del caso Odebrecht"

Tras asumir el cargo como el nuevo presidente del Poder Judicial para el periodo 2017-2018, Duberlí Rodríguez, anunció hoy que la institución que representa se va a preparar para estar a la altura de las circunstancias en el caso Odebrecht y responder el clamor de la ciudadanía contra la impunidad.



Duberlí Rodríguez, sostuvo que el caso de Odebrecht, donde se habrían realizado pagos de sobornos a funcionarios peruanos por 29 millones de dólares para ganar licitaciones de proyectos de infraestructura, se trata de una “megacorrupción” el cual abarca un periodo de quince años.



A la vez, el representante del Poder Judicial, dijo que la ciudadanía demanda eficiencia a esta institución a fin de combatir la impunidad y garantizar que los castigos caigan sobre los verdaderos responsables de los actos de corrupción y rechazó que el Poder Judicial vaya a seguir criterios políticos o electorales al momento de emitir sentencia.



“Una elección política se gana con votos, un proceso judicial no se gana con votos, sino con pruebas, una sentencia no la hacen las encuestas, no hay nada peor que el derecho penal electoral. Toda la población puede querer una condena, pero si no hay prueba de cargo cargos suficiente, el juez absolverá; y si toda la población quiera que absuelvan, pero si hay pruebas suficientes, habrá condena”, indicó.