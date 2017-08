Eclipse solar: ¿Voy a bajar de peso? ¿afecta al embarazo? Descubre los mitos alrededor del fenómeno [VIDEO]

El majestuoso eclipse solar de este lunes, catalogado como el más grande del siglo por los expertos, tiene a millones de personas entusiasmadas por todo el mundo. Y aunque solo podrá ser visible en Estados Unidos y algunos países de Centroamérica y Latinoamérica, muchos están pegados a Facebook para ver la transmisión de la NASA en vivo y en directo.

Como era de esperar, el fenómeno ha traído mucha expectativa, por lo que cientos de personas están abarrotando hoteles en los lugares privilegiados para ver el eclipse. Pero no solo el turismo se ha visto beneficiado, sino que la industria del entretenimiento también aprovechó para sacarle el jugo al evento. Es así que la cantante Bonnie Tyler estará presentando en directo su hit musical de los 80’ Total Eclipse of the Heart.

Frente a todo este entusiasmo, no podían faltar los mitos en torno al eclipse. Aunque puedan ser parte de la cultura y la tradición, debes tener en cuenta que solo son leyendas para crear expectativa. ¡No permitas que te engañen!

En primer lugar, se piensa que el eclipse afecta directamente a las mujeres embarazadas. ‘Se cree que las embarazadas deben ponerse un listón rojo porque si no los bebés van a nacer con labio leporino’, afirmó Gloria Delgado, investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM, para el medio mexicano Expansión.

Asimismo, la especialista afirmó que muchas leyendas relacionadas con eclipses han originado el nacimiento de antiguas e importantes civilizaciones. ‘Pensaban que cuando ocurría uno de estos fenómenos significaba que iba a ocurrir una guerra, entonces se preparaban porque algo malo iba pasar’.

Por su parte, los italianos piensan que es el momento perfecto para dedicarse a la jardinería. Y es que según ellos, se trata de la mejor época para plantar flores ya que crecerán más fuertes y hermosas.

Delgado explicó que algunos de los cambios que pueden ocurrir se podrán dar en los animales. Ellos podrían intentar dormir más temprano al confundir el eclipse con la noche, lo que no sería nada extraño.

Aprenda a cuidar de un perro labrador. Las mascotas podrían verse confundidas por el eclipse. AGENCIAS

Finalmente, hay un mito bastante extendido que tiene que ver con la pérdida de peso durante el eclipse. Y es que si estabas pensando rebajar unos kilitos con el fenómeno, pues lamentamos decepcionarte. Según la experta, la gravedad también se modifica pero a un nivel mínimo, por lo que esta variación sería casi imperceptible.

‘Pensemos que tenemos a la Tierra, la Luna y el Sol que están del mismo lado jalando de nosotros, eso cambio un poco la fuerza de gravedad. La gente piensa que ya vamos a pesar unos kilos menos, pero si uno hace bien el cálculo son unos gramos, pero mínimos, nada raro’. explicó.

