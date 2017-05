Economía peruana: ¿qué hacemos para reactivarla?

La emergencia por ‘El Niño Costero’ está en descenso, hay mucho por reconstruir y una economía también golpeada por casos como Odebrecht. ¿Cuánto crecerá el Perú este 2017? Los expertos creen que hasta un 3%.



Juan José Marthans, director de Economía del PAD-Escuela de Dirección de la Universidad de Piura, calcula entre 2 a 3% (más cercano a 3, según los precios de minerales y cómo se administre la reconstrucción).



“Es insuficiente ese crecimiento (2 a 3%), pero las perspectivas no son malas. No nos dejemos llevar por posiciones pesimistas. A pesar de ‘El Niño’, de la corrupción de políticos, de Odebrecht y el comprensible deterioro de la percepción y confianza del sector empresarial, Perú seguirá creciendo y siendo una de las más destacadas economías de América Latina. Eso denota lo sólida y noble que es. No estamos en el paraíso, pero estamos lejos del infierno”, dijo.

MÁS INVERSIÓN Y CONSUMO

Marthans señaló que “el mejor indicador es el permanente interés que muestra el frente empresarial de economías exitosas como la chilena, colombiana y mexicana, de invertir en el Perú” y se debe ver el potencial de nuestra economía más allá de este año.



Estimó que se puede crecer más de 4.5% el 2018-19 si hay buen manejo de la reconstrucción de infraestructura, inversiones de Asociaciones Público Privadas (APP) e inicio de ciertos megaproyectos (como Gasoducto Sur).



“Centrémonos en reactivar la inversión y habrá mayor producción; lo que generará más empleo, más ingresos y más consumo”, sostuvo.

10 PASOS BÁSICOS



- Cambios del equipo ministerial. Hay gente respetable, pero sin perfil bien puesto en lo técnico y político.



- Reevaluar competencias y requisitos para puestos claves de regulación y supervisión de diferentes sectores.



- Renovado Acuerdo Nacional, con empoderamiento y participación activa de los frentes público, político, privado y laboral, para generar con ancha base los cimientos de nuevas políticas de Estado.



- Inversión pública con ‘candados necesarios’ que eviten la corrupción.



- Fuerzas Armadas bien equipadas en lo logístico (su labor es destacada para garantizar atención a los más necesitados en desastres).



- Fortalecer la institucionalidad, la infraestructura, la calidad del Estado.



- Más honestidad y transparencia por parte de nuestros políticos.



- Empresariado peruano más creativo y seguro: la mejor manera de crecer es alimentando inversión.



- Trabajadores peruanos: Creativos, emprendedores, con mucha autoestima y calificación.



- Segmentos menos pudientes, C y D: ahorrar en soles, buscando mayor rentabilidad con nuevas alternativas en cajas municipales, cooperativas de ahorro y crédito.

