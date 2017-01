Gobierno reduce IGV de 18% a 17%, ¿pero eso en qué me beneficia? [VIDEO]

Ojo, emprende Trome. A través de un decreto legislativo publicado en el diario oficial El Peruano, el Gobierno oficializó hoy la reducción del Impuesto General a las Ventas (IGV) e Impuesto Selectivo al Consumo en un punto porcentual.



A partir del 1 de julio del presente año, la tasa de dicho tributo pasará de 16% a 15%. A ello se suma el 2% del Impuesto de Promoción Municipal, lo que arroja una nueva tasa conjunta de 17%.



Sin embargo, la reducción del IGV entrará en vigencia siempre que la recaudación anualizada del IGV total neto de sus devoluciones internas, al 31 de mayo de 2017, alcance el 7.2% del Producto Bruto Interno (PBI). De lo contrario, permanecerá en su nivel actual.



PIDE QUE MEF ACLARE

Para el economista Jorge González Izquierdo, el Ministerio de Economía que encabeza Alfredo Thorne está dando al país una sensación de incertidumbre, ya que según lo que se lee en el decreto legislativo la reducción del IGV no sería de un punto porcentual sino de tres.



“¿Qué pasa si en noviembre o diciembre se alcanza el 7.%2? La norma no dice (nada al respecto) entonces tendría que sacarse una nueva ley para poder reducir, y no se sabe a cuánto”, señaló Jorge González Izquierdo a Canal N.



Además, el economista dijo que si efectivamente el IGV se reduce a 15% “de un porrazo”, se creará “una inestabilidad fiscal” porque cada punto porcentual significa que el Gobierno dejará de recaudar o tendrá menores ingresos de unos 3 mil millones de soles.



En ese sentido, el economista pidió al ministro Alfredo Thorne que salga a la luz pública y aclare estos puntos para eliminar la sensación de incertidumbre que ha producido la publicación de esta norma.



¿Pero cómo afectaría al ciudadano de a pie esta reducción de IGV? Jorge González Izquierdo señaló que en algunas actividades comerciales se producirá una baja en los precios que pagan los consumidores.



“Por ejemplo, supongamos que compre una tostadora y me dicen que vale 100 soles pero que en el precio está el 18% de IGV. Entonces si ahora es de 15% ya no pagaré 100 soles, sino unos 85 soles”, indicó.

QUE NO SE TE PASE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.