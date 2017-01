¡Más platita para ti! Se eliminarán sobrecostos en recibos de luz gracias a escándalo de Odebrecht [VIDEO]

Buenas noticias para los bolsillos de todos los peruanos. Ante la inminente resolución del contrato con el consorcio conformado por Odebrecht, Enagás, y Graña y Montero para el Gasoducto del Sur por no haber conseguido financiamiento, la ciudadanía dejará de pagar el sobrecargo en los recibos de luz por la realización del megaproyecto.



Así lo anunció anoche el ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo, quien en entrevista con Cuarto Poder dijo que el esquema de financiamiento suponía que a todos los consumidores les extraían de los bolsillos una cantidad de soles mensuales pero que de ahora en adelanto ello ya no se hará más.



“Lo que vamos a hacer es, mediante medidas legales, establecer que los consumidores ya no van a ver que en sus recibos eléctricos aparezca esta cantidad de soles y por lo tanto, eso va a hacer que los consumidores tengan algo más de dinero en su bolsillo también”, indicó el ministro Gonzalo Tamayo.



El titular de Energía y Minas explicó que la idea que se tenía era la de construir un fondo que estuviera listo a ser entregado al concesionario. En este caso, precisó, Odebrecht no ha recibido a la fecha ni un sol de ese fideicomiso, el cual sigue constituyéndose y tiene determinados usos y restricciones.







“CARACTERÍTICAS INUSUALES”

Por otro lado, el ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo, aseveró que el contrato con el consorcio conformado por Odebrecht, Enagás, y Graña y Montero, tiene “características inusuales”, por lo que nombrarán un comité específico en Proinversión para que se encargue de manejar una nueva licitación para el Gasoducto del Sur.



De otro lado, el ministro Gonzalo Tamayo refirió que el Gobierno no quiere que los ciudadanos del sur del país se vean perjudicados con el retraso del proyecto energético, por lo que se usarán esquemas alternativos para que haya gas natural en regiones como Tacna, Arequipa, Moquegua.

