Ecuatoriana vendrá a buscar a su gatito que se perdió en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez

La ecuatoriana Ana Benalcázar, dueña del gatito ‘Manuel’ que se perdió en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, pide ayuda para regresar a Lima y encontrar a su pequeña mascota.



A través de su cuenta de Facebook, contó que el último martes regresó a nuestra capital para reconocer a un minino idéntico a ‘Manuel’.



“Tras el fracaso del hallazgo, la aerolínea (Latam) me embarcó de regreso a mi casa en Buenos Aires y me dijo que no puedo participar en el operativo de búsqueda porque no está autorizado por el aeropuerto”, aseguró.



La extranjera pide que Latam extienda el operativo, que terminará mañana, por quince días más.



“Estoy haciendo una campaña de recaudación de fondos para comprar un pasaje a Lima otra vez y financiar la búsqueda con nuevo personal”, expresó.



Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.