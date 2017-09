Eddie Fleischman defiende a Idel Vexler: "Es un caballero. Hay victimizaciones realmente ridículas"

Lo defendió a capa y espada. Eddie Fleischman usó su cuenta de Twitter para expresar su absoluto respaldo al nuevo ministro de Eduación, Idel Vexler, y arremeter contra la ex ministra de Educación Marilú Martens, a quien calificó de "ridícula".



Para Fleischman, Marilú Martens "se victimizó de forma absurda" tras la ceremonia de transferencia, donde Idel Vexler hizo un comentario sobre su físico y la invitó a que lo visite. "La estrechez conceptual de la ex ministra", refirió en Twitter.



"Esta es tu casa, ven cuando quieras, quiero que me visites lo más que puedas, es más con una ministra tan hermosa", le dijo Idel Vexler a Marilú Martens. Al ministro no le bastó con estas palabras y le plantó un beso en la mejilla a la funcionaria.



Victimización absurda. @IDELVEXLER Fue mi maestro en primaria y secundaria. Hay q conocerlo para saber q es un caballero y persona honorable https://t.co/ZnHC4u44Au — EDDIE FLEISCHMAN (@E_FLEISCHMAN) 19 de septiembre de 2017

Igual q la estrechez conceptual de la ex ministra. Actitudes de "ridículos y ridículas". Vergüenza querer desprestigiar así a su sucesor. https://t.co/29gPlJlZsY — EDDIE FLEISCHMAN (@E_FLEISCHMAN) 20 de septiembre de 2017

Fleischman no soportó las críticas a Idel Vexler, a quien conoce hace 40 años, según contó en Twitter. "Fue mi maestro en primaria y secundaria. Hay que conocerlo para saber que es un caballero y persona honorable", señaló el conductor de radio.



Además de calificar a Vexler como "una persona honorable", Fleischman insistió en que el ministro de Educación hizo un "halago respetuoso".



"En una reunión pública queda más en evidencia que fue un halago. Si fuera un lance, lo hace en privado peeee!!!", explicó.



Fleischman lamentó que "ya no se sepa distinguir la caballerosidad" y recomendó a Martens conocer a Vexler. "Vergüenza querer desprestigiar así a su sucesor", agregó.



Y creo que esa persona se victimizó de forma absurda. Fue un halago respetuoso. Lástima q ya no sepa distinguir la caballerosidad. https://t.co/A7C5HJyDkL — EDDIE FLEISCHMAN (@E_FLEISCHMAN) 19 de septiembre de 2017