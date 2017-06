Edgar Alarcón no renunciará como Alfredo Thorne, afirmó [VIDEO]

Luego de la renuncia de Alfredo Thorne al Ministerio de Economía y Finanzas, asunto que lo confirmó vía Twitter, muchos pensaron que el contralor general de la República, Edgar Alarcón, iba a seguir sus pasos en pocas horas.



Sin embargo, todo indica que él dará pelea y que no se alejará voluntariamente de su oficina. Así lo dijo Edgar Alarcón cuando conversó con José Rocha en Radio Exitosa.



“De todas maneras quieren que este contralor no continúe, quieren que la Contraloría pase a otras manos, que no trabaje de esta manera como la estamos haciendo (…) yo no voy a renunciar, definitivamente que no”, sostuvo Edgar Alarcón.

En ese cantar, el funcionario indicó que espera que el Congreso le brinde la confianza necesaria. “Yo confió en que (el Congreso) haga una evaluación objetiva, al final si decide que tengo que salir de mi posición, lo asumiré, pero mientras que no haya esa decisión, yo me mantendré en mi cargo”, expresó Edgar Alarcón.



Hay que mencionar que Alfredo Thorne y Edgar Alarcón protagonizan un audio, lanzado por Panorama, que puso de vuelta y media el ambiente político peruano.