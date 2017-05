Edu Saettone: "Tengo un dolor enorme" [VIDEO y FOTOS]

"Una vez que la señora se fue con la ambulancia, yo me fui a que me realizaran todos los exámenes que me pedía la policía.", manifestó Edu Saettone en reciente entrevista sobre el caso del atropello y posterior fallecimiento de la señora Coronado hace cinco años.



"Me aconsejaron que no era el mejor momento para acercarme, lamento haberles hecho caso...debí de ir", contestó Edu Saettone a la preguntar ¿Por qué no se acercó a la familia tras el accidente?



"Yo iba por el carril derecho, yo no iba a más de 40 km/h. Me viene una coaster embalada a recoger a una pasajera que se encontraba al lado derecho. Eso me obliga a frenar, una vez que freno el carro gira y la cola del carro golpea a la señora", recuerda Edu Saettone del día de accidente.



"Yo tengo un dolor enorme y reitero mi arrepentimiento de no haberme acercado a la familia en un primer momento", sentencia Edu Saettone sobre su actuar en las primeras horas del fatídico accidente de hace cinco años.

Edu Saettone

En el marco de este caso, la familia de la mujer accidentada habló sobre el tema con América Noticias. La hija de la señora atropellada por Edu Saettone, Rosa Galeno, sostuvo que este fallo tiene algunas cosas muy sospechosas.



"Nos parece sumamente extraño que la otra parte ya tenga la notificación", dijo Galeno acerca de la situación de Edu Saettone, quien fue encontrado culpable de la posterior muerte de María Elena Coronado en el año 2012.



Ella agregó que en el año 2014 el 22 Juzgado Especializado en lo Penal dio una respuesta ‘insultante’ cuando la familia apeló la sentencia de 4 años de prisión suspendida contra Edu Saettone.



"Dentro de los argumentos que dio el juez para otorgarle suspendida la pena es evaluación de la personalidad del acusado y el tema de su familia y nivel socioeconómico - cultural (...) Realmente nos pareció un insulto", refirió la hija de la víctima de Edu Saettone.