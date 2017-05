El cambio de sentencia que daba prisión efectiva contra Edu Saettone, por atropellar a una mujer que luego falleció, ha sorprendido e indignado a la sociedad. No pocos sostienen que esto es una muestra de corrupción en el Poder Judicial.



En el marco de este caso, la familia de la mujer accidentada habló sobre el tema con América Noticias. La hija de la señora atropellada por Edu Saettone, Rosa Galeno, sostuvo que este fallo tiene algunas cosas muy sospechosas.



"Nos parece sumamente extraño que la otra parte ya tenga la notificación", dijo Galeno acerca de la situación de Edu Saettone, quien fue encontrado culpable de la posterior muerte de María Elena Coronado en el año 2012.

Ella agregó que en el año 2014 el 22 Juzgado Especializado en lo Penal dio una respuesta ‘insultante’ cuando la familia apeló la sentencia de 4 años de prisión suspendida contra Edu Saettone.



"Dentro de los argumentos que dio el juez para otorgarle suspendida la pena es evaluación de la personalidad del acusado y el tema de su familia y nivel socioeconómico - cultural (...) Realmente nos pareció un insulto", refirió la hija de la víctima de Edu Saettone.

