Edu Saettone: “No me estaba ocultando de la justicia, estaba esperando que se hiciera justicia” [FOTOS]

“Siento dolor y pena, pero no siento culpa. Me hago responsable, eso sí”. Esta fue una de las respuestas que dio Edu Saettone a la revista Somos al hablar sobre el polémico cambio de su sentencia de cuatro años de prisión efectiva por haber atropellado y causado la muerte de María Elena Coronado de Galeno a prisión suspendida.



“Este no es un rostro desconocido para mí” –dijo Edu Saettone al mostrársele la fotografía de María Elena Coronado de Galeno–, “es un rostro que está grabado en mi cabeza como en una escena de terror. No sé cómo explicártelo, pero desde que sucedió el accidente hasta que llegó la ambulancia, yo he estado a su lado”.



“¿Cómo van a decir que no siento empatía si yo también perdí a mi padre?”, agregó Edu Saettone, que dejó en claro que todo el tiempo estuvo asesorado y que siguió únicamente los consejos que le dieron en el momento la gente del seguro de no interferir con su trabajo ya que él quería acompañar a la señora Coronado de Galeno a la clínica.



Consultado sobre si esto no era una forma de lavarse las manos de su responsabilidad en el accidente, Edu Saettone dijo que “cuando estás tan frágil emocionalmente, dudas de tu sano juicio”. “Cuando se iba a cumplir el primer mes del fallecimiento de la señora, yo quería ir a la misa y me preguntaron si estaba loco”, agregó el exconductor de televisión.



Ante la pregunta de si podía dormir en paz, Edu Sattone confesó que desde el accidente no puede hacerlo y que he requerido de “mucha asistencia psicológica”, al punto que ha tenido que “estar medicado” para poder conciliar el sueño. “No ha sido fácil. Si tu pregunta es si puedo dormir en paz, no puedo”, precisó.



Sobre si sentía culpa por toda esta situación, Edu Saettone dijo que no y que si buscara una palabra para definirla sería “responsabilidad” y que si hay algo de lo que se arrepiente es de no haber estado ahí para la familia de María Elena Coronado de Galeno cuando lo necesitaban. “Quizá habría podido esclarecer todo y evitar que soy un monstruo, que no lo soy”, añadió.



“Sentiría culpa si hubiera ido muy rápido o si hubiera estado bajo la influencia de algo o no la hubiera socorrido, pero no siento culpa. Me hago responsable, eso sí”, señaló Edu Saettone, que evitó decir dónde estuvo todos estos meses que permaneció en la clandestinidad debido a “comprometería a personas que no quisiera”.



Cuando la periodista de Somos le reiteró la pregunta sobre donde estaba escondido, Edu Saettone dijo que no se estaba ocultando de la justicia sino “esperando que se hiciera justicia, porque todavía quedaba el recurso de apelación. ¿Qué pasaba si se revertía la condena, como ha sucedido? ¿Quién me devolvía a mí esos nueve meses de cárcel de mi tiempo de vida?”.



“No hay nada que pueda decir, que pueda hacer, que me puedan hacer, que pueda calmar el dolor de esta familia. No hay nada, absolutamente nada... Yo ya he dicho que si esto me sucediera de nuevo, conociendo todo lo que puede suceder al no acercarte en un primer momento a la familia, haría las cosas totalmente de otra manera”, agregó Edu Saettone.



“La sentencia que se me ha dado es la que se le da a cualquier persona que pasa por este proceso. lo que pasa es que yo soy una figura pública. Yo no sé de qué manera ellos se puedan quedar tranquilos. No sé si encontrarían paz si a mí me dieran una condena de por vida”, finalizó el exconductor de TV.



En tanto, Luis Galeno Coronado, hijo de la víctima, indicó que siente indignación por las declaraciones de Edu Saettone señalando que “qué clase de ser humano no siente culpa por matar a otro ser humano? A mí, mi madre me enseñó que si yo cometía un error, tenía que asumir las consecuencias y la verdad que él no lo está haciendo”, dijo.



“Nosotros consideramos que este caso amerita la misma sanción que hubo en el caso de Ivo Dutra; por lo tanto, debería haber una condena de entre 6 y 20 años. de cárcel. En unos años, además, volverá a manejar, lo que significa que le darán un permiso para que siga matando más gente”, agregó Luis Galeno Coronado.

