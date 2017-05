La Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) inicará una indagación sobre el proceso penal seguido contra el animador Edu Saettone, cuya sentencia de cuatro años de prisión efectiva por haber atropellado y causado la muerte de la ciudadana María Elena Coronado de Galeno fue cambiada a prisión suspendida.



Ana María Aranda Rodríguez, jefa suprema de la OCMA, dispuso que un magistrado contralor recabe en la Cuarta Sala Penal-Reos Libres de la Corte Superior de Lima toda la información en relación al proceso penal seguido contra Edu Saettone ya que, según medios periodísticos, se habría incurrido en irregularidades al disponer la prisión suspendida del referido procesado.



La OCMA comunicó a la ciudadanía que en el presente caso no existe una denuncia de parte que atribuya presuntas irregularidades en que habrían incurrido los magistrados. Sin embargo, señala, “que en atención a la repercusión pública del caso, se procede actuar de oficio para establecer si existe o no conducta irregular que deba ser investigada disciplinariamente”.



El polémico cambio de sentencia de Edu Saettone generó gran revuelo en las redes sociales, donde muchos usuarios han expresado su indignación. Uno de ellos es el periodista Beto Ortiz, quien usó su cuenta de Twitter para decir que en el Perú “si tienes plata no vas en cana”, citando este y otros sonados casos como el del empresario Guillermo Riera.



Por su parte, el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, ofreció esta mañana una conferencia de prensa tras reunirse con la hijas de la víctima y lamentó que el Ministerio Público no haya impugnado la sentencia de cuatro años de prisión efectiva que se le impuso en un principio a Edu Saettone.



Hasta el momento Edu Saettone no se ha pronunciado sobre el controvertido cambio de su sentencia de cuatro años de prisión efectiva a suspendida, sin embargo, Rosa Galeno Coronado, hija de la víctima, contó muy mortificada a la prensa que el animador “estuvo en el Regatas celebrando su libertad”.



El caso Edu Saettone.

