Edu Saettone: Presidente del Poder Judicial dijo esto tras reunirse con familiares de la víctima [VIDEO]

El cambio de sentencia a Edu Saettone ha generado la indignación de muchos peruanos. Esta semana se conoció que el Poder Judicial cambió su sentencia de prisión efectiva a suspendida, luego de que en el 2102 atropellara a María Elena Coronado de Galeno con su camioneta.



Eso quiere decir que Saettone, quien fue hallado culpable de atropello y muerte de la mujer de 69 años, podrá cumplir su condena en libertad.



A propósito del polémico caso, el presidente del Poder Judicial Duberlí Rodríguez ofreció una conferencia de prensa tras reunirse con la hijas de la víctima esta mañana.



#Ahora Dubelí Rodríguez recibe a Claudia y Rosa Galeno, hijas de María Coronado, que falleció tras ser atropellada por músico E. Saettone pic.twitter.com/vFN2OiaCru — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) 11 de mayo de 2017

Rodríguez lamentó que el ministerio público no haya impugnado la sentencia de prisión efectiva. "Es decir, el ministerio público estuvo conforme con los cuatro años de pena efectiva que la jueza había emitido", explicó.



"Quien impugnó también fue el condenado, el señor Saettone, entonces este caso fue elevado a la cuarta sala penal de apelaciones de reos libres de la Corte Superior de Justicia de Lima y con fecha 21 de abril, esta sala revoca el carácter de la pena impuesta. Vale decir, cambia de pena efectiva que había impuesto la jueza en primera instancia y la convierte en pena suspendida. Es decir, el condenado va a cumplir su condena con libertad ambulatoria y con reglas de conducta. Y también eleva la reparación civil de 50 mil soles a 100 mil soles", agregó Rodríguez.



Tras explicar cómo se dio el cambio de sentencia de Edu Saettone, Rodríguez aseguró que él no tiene atribución para anular el fallo.