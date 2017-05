Edu Saettone: Cambiaron su sentencia de 4 años a prisión suspendida 

Tras varios meses como prófugo de la justicia, el animador Edu Saettone podría volver a aparecer en cualquier momento pues el Tribunal de Apelaciones del Poder Judicial decidió cambiar su sentencia de 4 años de prisión efectiva a prisión suspendida. Como se recuerda, en agosto pasado fue condenado por la muerte de María Elena Coronado de Galeno, a quien atropelló con su camioneta.

De acuerdo a lo que informa El Comercio, la abogada Vannesa Valverde detalló que esta nueva sentencia se emitió el 21 de abril y dispone además que Edu Saettone pague no 50 sino 100 mil soles de reparación civil y que se le reduzca la inhabilitación para conducir cualquier tipo de vehículo. Ahora no será de por vida sino solo mientras dure la condena.

Al momento de emitirse la sentencia anterior, Edu Saettone literalmente se esfumó y borró sus cuentas en redes sociales, mientras su familia presentaba la apelación. Cabe destacar que al mismo tiempo, la familia de la fallecida mostró su disconformidad al considerar que el conductor debía recibir una condena mayor.

El 23 de agosto de 2012, María Elena Coronado esperaba un bus cuando el vehículo que manejaba Edu Saettone la embistió en la cuadra 37 de la Av. Benavides, en Surco. Tras cinco días de agonía, la mujer de 69 años falleció por un traumatismo encefalocraneano severo.

La anterior sentencia del 35 Juzgado Penal determinó que, en base al informe técnico de la policía, Edu Saettone iba a excesiva velocidad (90 kilómetros por hora) y que la presencia de otro vehículo no fue el factor principal del atropello, como alegó su defensa.