Edu Saettone: exconductor estuvo en el Regatas celebrando su libertad, aseguró hija de mujer atropellada [VIDEO]

Indignación. Las hijas de la mujer atropellada por Edu Saettone no pueden creer que el Poder Judicial haya decidido cambiar su sentencia de 4 años de prisión efectiva a prisión suspendida.



Esta semana se conoció que el exconductor de televisión cumplirá su condena en libertad, luego de que en el 2102 atropellara a María Elena Coronado de Galeno con su camioneta.



En tanto, Rosa Galeno Coronado, hija de la víctima, calificó a Edu Saettone de "asesino". La mujer contó a la prensa que recibió la noticia del cambio de sentencia luego de enterarse de que Saettone estuvo "en el Regatas celebrando su libertad".



Las hijas de María Elena Coronado denunciaron que no han sido notificadas de la decisión de cambio de pena a Saettone y afirmaron que ya no confían en la justicia.



"Realmente esperaba que hubiera justicia en el Perú, pero no, no es así", indicó visiblemente afectada Galeno Coronado. "Había mucha gente que sabía donde estaba [Edu Saettone] y tuvieron la valentía de ir a la comisaria y pedir que lo agarren, pero no pasó nada", agregó.



También indicó que el factor económico habría sido determinante en la imposición y posterior cambio de la pena.