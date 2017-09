Edu Saettone: Corte Suprema dará nueva sentencia tras revisar caso [VIDEO]

Por medio de la cuenta de Twitter del Poder Judicial se conoció que la queja excepcional presentada por la familia de la señora María Elena Coronado, quien falleció en el 2012 tras ser atropellada por Edu Saettone, fue declarada fundada.



"Corte Suprema revisará caso Edu Saettone: Segunda Sala Penal Transitoria declara fundado recurso de queja excepcional presentado por agraviados", se puede leer en el mencionado mensaje.



Según se supo, no se ha fundamentado de una forma adecuada el cambio de sentencia de cuatro años de prisión efectiva a prisión suspendida. Además, solo se tomó en cuenta la falta de antecedentes penales y judiciales de Edu Saettone, músico y exconductor de televisión.

Magaly Medina arremetió contra Edu Saettone.

Así, la Corte Suprema revisará el tema y dará una nueva sentencia en contra del famoso, sobre quien cayó una lluvia de críticas cuando se varió el fallo. "Si tienes plata no vas en cana. Edu Saettone, Guillermo Riera y demás joyas....", fue lo que tuiteó en su momento Beto Ortiz, algo que caló entre los usuarios de las redes sociales.



Tras darse el polémico fallo, Edu Saettone fue entrevistado por la revista Somos y sostuvo que no se sentía culpable por lo ocurrido hace 5 años con la mujer. “Siento dolor y pena, pero no siento culpa. Me hago responsable, eso sí”, fue lo que mencionó en dicha conversación.