¡Mucho cuidado! Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) publicó en su web el nombre de las 6 casas de estudio que ofrecer cursos sin contar con la autorización pertinente.



SUNEDU indica que la sanción por dictar los mencionados cursos es de 100 a 300 UIT, un sencillo: S/ 405,000 hasta un millón 215 mil soles.



El portal Utero.pe indica que Lorena Masías, superintendenta de la SUNEDU, manifestó que la universidades deben cesar la oferta y/o presentación de programas que no se encuentren autorizados, y tiene la responsabilidad de adoptar medidas para evitar mayor prejucio.



¿Y si estudio uno los cursos?



El alumno será trasladado a una universidad que tenga la autorización para dictar el curso. El estudiante debe de rendir un examen para su evaluación y se pueda acreditar el nivel que tiene. Cabe recordar que la SUNEDU no registra grados o títulos de carreras no autorizadas.