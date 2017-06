Edwin Donayre hace comentario machista a ministra de Salud y luego se disculpa así [VIDEO]

Edwin Donayre causó polémica por los comentarios que emitió sobre la ministra de Salud Patricia García. El congresista intentó "hacerse el gracioso" pero todo le salió mal, y tuvo que disculparse.



Y es que durante la sesión de la Comisión de Defensa del Consumidor, Donayre lanzó fuertes calificativos a García. En pleno debate sobre alimentos saludables, Donayre no tuvo mejor idea que decir esto:



“Señora, ¿no? Bueno señorita, muy bien. Sí, porque las vírgenes han pasado muchas navidades, pero ninguna noche buena”, dijo Donayre en medio de las risas de los otros presentes. Indignante.



Tras sus comentarios, los usuarios no dudaron en criticar duramente al congresista de APP.



Se arrepintió tras las críticas. Pero este miércoles, durante la sesión plenaria, Donayre aprovechó para disculparse con la ministra de Salud y todas las mujeres del país.



“He hablado en la mañana con la ministra de Salud, quien, en lo absoluto, no se ha sentido ofendida de ninguna manera. Sin embargo, quiero expresar mis disculpas, mi respeto y mi consideración a todas las mujeres del Perú y a las 33 mujeres congresistas que demuestran mayor sacrificio, trabajo y honestidad que los hombres”, contó Edwin Donayre.