Eliane Karp amenaza a PPK por Odebrecht y Alejandro Toledo. La exprimera dama Eliane Karp, desde algún lugar del mundo, usó Facebook para criticar el allanamiento de su casa, ubicada en Camacho, Lima. Eliane Karp, esposa del expresidente Alejandro Toledo cuestionó que la justicia peruana haya ordenado ingresar a su casa para buscar más pistas e indicios sobre la última acusación sobre su esposo: haber recibido una coima de la menos US$ 20 millones de parte de Odebrecht. Pero no solo eso, mandó una "indirecta" muy directa a Pedro Pablo Kuczynski (PPK), el actual presidente de la República.

¿Qué dijo Eliane Karp sobre PPK? Esto: "Qué vergüenza PPK tú que tantos negocios y lobbies has hecho!

No me hagas hablar because I know what you did last time!!! ('porque yo sé lo que hiciste la última vez', en español). ¿Es una amenaza? Parece que sí.

Eliane Karp, asimismo, comparó a los fiscales que acudieron a sus domicilio con "cuervos" y "buitres". "Esto ocurre bajo el amparo de una nueva ley del congreso peruano con mayoría Fujimorista donde se permite a cualquier fiscal bajo aprobación de cualquier juez puesto en forma ad- hoc decretar el a allanamiento de su casa , de su vida, de su privacidad. Entrar a sus cajones a la fuerza, inspeccionar su ropa interior, sus libros, sus sabanas, sus fotos de familia".