Esta empresa ofrece días de descanso por resaca

¿Te imaginas un trabajo que te ofrezca días descanso por estar de resaca? Esa empresa existe y se llama Dice. Se trata de una firma especializada en la venta de entradas para conciertos por smartphone, con sede en el barrio de Shoreditch, en Reino Unido.



¿Pero qué es lo que busca esta empresa con dicha medida? La idea de esta empresa del sector musical es ayudar a sus empleados a disfrutar de la vida nocturna y recuperarse con calma el día después de la fiesta.



"Nuestros empleados ya no tendrán necesidad de hacer creer que atraparon un virus o aparentar que están enfermos y podrán simplemente decir a su jefe lo que tienen realmente", asegura Dice.



Luego de una noche de mucha bebida, el trabajador deberá enviar a su jefe un emoticón "cerveza", "enfermo" o "música" para hacerle comprender que no puede contar con él ese día.



Se pueden tomar hasta cuatro días por año por esta razón.



La empresa quiere también incitar a sus empleados a que se beneficien plenamente de la vida musical londinense para que completen su conocimiento del oficio.



Y el simple hecho de haberse acostado muy tarde después de un largo concierto, sea o no alcoholizado, es suficiente para obtener la benevolencia de la jerarquía.



"Todo nuestro equipo lleva la música en la sangre y algunos de sus principales contratos musicales son firmados después de un concierto. Les tenemos confianza y queremos que todo el mundo pueda decir francamente que ha disfrutado de un concierto nocturno. No es necesario simular una enfermedad", indicó Phil Hutcheon, fundador y patrón de Dice, en un comunicado difundido este jueves.