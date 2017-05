Encontró a su novia con otro hombre en su cama, sacó su celular y se vengó de una peculiar forma

Una historia insólita. Duston Holloway tenía una vida plena en pareja como muchos, hasta que un día regresó a su casa luego del trabajo y se encontró con una dolorosa realidad. Al abrir la puerta de su habitación halló a su novia con otro hombre en su cama. La escena, como era de esperarse, lo hizo sentir el hombre más desdichado del mundo.



Sin embargo, pese a su indignación no perdió el control. No se dejó llevar por la ira y contrario a eso, decidió "vengarse" de una peculiar forma. ¿Qué fue lo que hizo? Lo primero: sacar su celular y tomar varias fotos de su novia y el otro hombre en la cama.



Su novia estaba tan ebria que no se dio cuenta de su presencia. Después, se tomó un selfie con los infieles. No es broma. Aquí la foto.



El selfie de Duston Holloway jutno a su novia y su amante. El selfie de Duston Holloway junto a su novia y su amante.

Más tarde, Duston compartió las fotos en su perfil de Facebook con el siguiente mensaje: “¡Cuando llegas a casa y encuentras a otro hombre en la cama con la mujer que amas! Buenos hombres merecen buenas mujeres!”.



En cuestión de minutos, Duston recibió el apoyo de varios usuarios en Facebook. Algunos curiosos le preguntaron si había despertado a su novia y el amante. Él contestó que tuvo muchas ganas de "patear el trasero del hombre", pero pensó que lo mejor era controlarse y retirarse.



“Quería preguntarle si debía irme a dormir a la otra habitación y qué tipo de desayuno le gustaba al sujeto”, escribió Duston de manera irónica en una de las fotos.



Hasta que finalmente decidió subir una última foto con el siguiente mensaje: “Solamente quiero que todos sepan que este muchacho seguirá sonriendo”.