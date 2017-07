Enrique Peña Nieto quería explicar obra vial pero es blanco de memes, ¡hasta le ponen el logo de Fake Taxi! [VIDEO y FOTOS]

El mandatario mexicano, Enrique Peña Nieto, ha sido blanco de innumerables memes, 'troleadas' y demás debido a algunos 'lapsus' o errores cometidos en público. Esto ha sido motivo de muchas risas en las redes, las cuales no le perdonan una al presidente.



Como para no perder la costumbre, los usuarios dieron rienda suelta a su imaginación luego de la salida de un spot sobre la explicación de una obra vial y su beneficio para los mexicanos. En el video, Enrique Peña Nieto sale manejando un vehículo de manera muy segura.



Una de las escenas más 'gloriosas' fue la que muestra al jefe de Estado volteando para ver a quien estaba en el asiento posterior mientras atravesaba parte de esta estructura. Enrique Peña Nieto, sin duda, no se esperaba la ferocidad de las redes.



Los memes que salieron poco después lo comparaban con un chofer de Uber o uno de los protagonistas de los videos de Fake Taxi (no te hagas el que no comprende :v). Sin duda, una raya más al tigre para Enrique Peña Nieto.



El Presidente @EPN inauguró la Escénica Alterna Acapulco Macrotúnel 1ª Etapa, obra que impulsa el turismo y el desarrollo en Guerrero. pic.twitter.com/Rx22LwfCOE — Presidencia México (@PresidenciaMX) 4 de julio de 2017