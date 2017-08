Escolares llegaron a la Plaza San Martín para 'apoyar' huelga de maestros

Decenas de escolares de una institución educativa de Ate aparecieron por las inmediaciones de la Plaza San Martín, con carteles en mano, dispuestos a apoyar a sus maestros que han emprendido una huelga en busca de mejoras salariales.

"El profe luchando también está educando" y "Evaluación sí, despido no" son algunas de las frases que se leen en las pancartas de los estudiantes.

De esta forma los estudiantes piden a la Ministra Marilú Martens que los profesores sean evaluados y no despedidos luego de que no se llegara a un acuerdo con el Ejecutivo.

Concentración será en la plaza Dos de Mayo. Concentración será en la plaza Dos de Mayo. USI

ANUNCIAN GRAN MARCHA

Pese a que aumentaron el básico a 2 mil soles, los maestros eligieron no firmar el acuerdo con el Ministerio de Educación, pues rechazan tajantemente la forma en que serían evaluados, lo cual provocaría despidos. En tanto, la institución del Estado ha dejado bien claro que las evaluaciones a los profesores "no son negociables".



Tras romperse el diálogo, y el encuentro del dirigente sindical Pedro Castillo con algunos congresistas de Fuerza Popular, los maestros han decidido no dar macha atrás y anunciaron una gran movilización para este jueves 24 de agosto.