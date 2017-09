EsSalud: Cartel sobre aborto genera debate en redes sociales e institución dice que sólo defiende la vida 

Una foto de un afiche en el Hospital II de Abancay en Apurímac de EsSalud, publicada por la usuaria de Facebook T'ika Wayra, avivó el debate sobre el aborto en redes sociales. Representantes de colectivos feministas y también congresistas se pronunciaron en contra del cartel ¿Qué avivo esta discusión?



En mencionado cartel se lee la frase "Todo paciente con diagnóstico de aborto incompleto se ha de comunicar a la policía de turno (PNP)". Para muchas feministas esta es una manera de condenar a las mujeres a la muerte.



"La sangre de cada mujer aterrada, de cada mujer encerrada en casa sin saber qué hacer, de cada mujer con un aborto espontáneo temblando en su cuarto por miedo a ser denunciada, de cada adolescente violada, de cada niña embarazada, en las manos de este y todos los gobiernos. La sangre de todas nosotras en las manos de nuestra ministra y del ministro de salud si no abren la boca. Nuestra sangre tiene responsables", escribió una de las organizadoras de la marcha Ni una Menos, Jimena Ledgard, en su Facebook.



El congresista de la bancada oficialista, Peruanos por el Kambio, Alberto de Belaunde también se pronunció por el mencionado afiche. "¿Cuál creen que será el resultado de un letrero así? Mujeres que hayan tenido un aborto clandestino y cuya vida peligre no irán a Essalud por temor. Y morirán. Essalud no debe tratar como delincuentes a sus pacientes. Debe salvarles la vida", escribió el legislador a través de sus redes sociales.



Ante la polémica, EsSalud emitió un comunicado en el que afirma que el cartel fue colocado sin la debida autorización correspondiente de la sede central. En el mencionado escrito también se lee que los médicos y personal asistencial están en la obligación, de acuerdo al artículo 30 de la Ley General de Salud, Ley N° 26842, de reportar ante las autoridades si un paciente tiene evidencias de haberse practicado un aborto clandestino. El no hacerlo puede tener consecuencias de tipo administrativo y penal para los médicos y personal asistencial.



En el comunicado, EsSalud afirma que no esto no impedirá que los médicos atiendan a las pacientes que se han practicado un aborto clandestino. Debe precisarse que el dar aviso a la policía no interrumpe en ningún momento las atenciones de salud, y se hace con propósitos de investigación contra seudomédicos que realizan esta práctica ilegal, poniendo en riesgo la vida de las mujeres.



Respecto a las informaciones que dan cuenta de la presencia de un afiche en el Hospital II de Abancay en Apurímac, el Seguro Social de Salud informa lo siguiente:



EsSalud precisa que solo en Apurímac, personal asistencial de EsSalud atiende más de 3 mil emergencias cada mes, muchas de ellas por complicaciones a raíz de abortos clandestinos. En Perú, el aborto está penado con hasta al menos dos años de prisión efectiva, según el artículo 114 del código penal peruano.