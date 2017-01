EsSalud: Madre de niño que quedó cuadrapléjico tras operación, reclama indemnización

Mirtha Ruiz, mujer que se ganaba la vida cobrando en combis, exige indemnización y la debida atención médica para su hijo Max, quien desde hace cinco años se encuentra cuadrapléjico, por una negligencia médica en el hospital Guillermo Almenara Irigoyen de EsSalud, donde fue operado.



El pequeño ingresó al referido nosocomio de EsSalud para una intervención quirúrgica, la cual fue éxito, pero como no lo derivaron a la Unidad de cuidados intensivos pediátrico, para que permanezca con monitoreo respiratorio constante, ya que estaba entubado, su estado de salud se complicó. El menor no tuvo el suficiente oxigeno, lo que dañó los pulmones y el cerebro. El caso fue catalogado como uno de irresponsabilidad por parte del hospital.



Mirtha Ruiz, contó que EsSalud le cobraba 12 mil soles por la intervención a su menor hijo, pero tras tres meses de lucha, logró que esta institución de salud, costeara todos los gastos.



Agregó, que su pequeño, quien ahora tiene doce años de edad, no puede hablar, tampoco mover los brazos ni piernas, y respira a través de un tubo que está conectado a su tráquea.



En tanto, en la mañana, Mirtha Ruiz, a quien se le detectó un cáncer de mama y será sometida a una intervención en los próximos días, se encadenó a las rejas de la sede central de Essalud en Jesús María, en demanda de que esta organización cumpla con su ofrecimiento de pagar la indemnización.



Por su parte el gerente del hospital Guillermo Almenara Irigoyen, Luis Bromley Colona, anunció que se pagará la indemnización a Max y, también se le cambiarán los equipos médicos con los que cuenta el menor para poder sobrevivir.