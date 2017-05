“Ser inmigrante, más baja y no ser blanca, hizo que las cosas sean un poco difíciles, pero si me ponía a pensar en eso, no avanzaba. Hay que demostrar lo buenos que somos en el trabajo. Hoy me respetan y saben que hago las cosas más rápido y mejor que ellos”, dice la ingeniera aeroespacial Jackelynne Silva-Martínez, quien nació en Cusco y viajó a Estados Unidos cuando tenía 15 años.

Jackelynne tiene 31 años y siempre pensó en grande. Destacó con las mejores notas en la escuela y la universidad. Es licenciada en Ingeniería Mecánica y Aeroespacial, y en Traducción e Interpretación del Español, además de llevar otras maestrías.



Ahora trabaja en la NASA, donde hizo pruebas para la validación del brazo robótico del vehículo de exploración ‘Curiosity’, que está en Marte.



Ha participado en simulaciones espaciales con viajes a un asteroide y a Marte en el desierto de Utah, pues uno de sus sueños es ser astronauta. Trome conversó con ella.



¿Cómo empieza tu historia?

​

Estuve en diferentes colegios en Cusco, Arequipa y Lima, después me fui a Estados Unidos cuando estaba en cuarto de secundaria, terminé la escuela allá. Fui a la universidad y fue un poco difícil porque no podía acceder a una beca, ya que no había acabado mis estudios en mi país, pero no me rendí, solicité cien becas y me salieron cinco. Fui a la Universidad Rutgers, hice dos licenciaturas de Ingeniera Mecánica y Aeroespacial, y Traducción e Interpretación del Español.



¿Llevaste más estudios?

Las maestrías de Ingeniería Aeroespacial en el Instituto de Tecnología de Georgia y en Ciencias Aeronáuticas y Factores Humanos en la Universidad Aeronáutica Embry-Riddle. La competencia es global, un bachillerato no es suficiente.



¿Cómo llegas a la NASA?

Me gustaba la parte aeroespacial y fui a Jet Propulsion Laboratory, una entidad contratada por la NASA para hacer la parte robótica. Mi responsabilidad era realizar pruebas para la validación del brazo robótico del ‘Curiosity’.



Hiciste un video desde un simulador, donde mandas saludos al Perú.

Se hizo la simulación a un asteroide, estuvimos dos semanas aislados.



¿Qué recomendarías a los jóvenes?

Estudien, involúcrense en organizaciones y programas. Si hablan quechua, no se avergüencen, digan que son de Perú. Soliciten becas, no tengan miedo, tengan planes a corto, mediano y largo plazo. Estén dispuestos al cambio, persigan sus sueños, sean lo mejor que puedan.



¿Qué oportunidades tienen los estudiantes de experimentar vivencias como las tuyas?

The Mars Society ha lanzado su convocatoria para que los estudiantes puedan ir al desierto de Utah para una simulación a Marte. Visiten la página www.peru.marssociety.org/.