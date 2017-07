Estados Unidos: Se gradúa de la secundaria y decidió celebrar en la frontera junto a su madre deportada [VIDEO]

Un adolescente ha conmovido a toda la comunidad inmigrante al publicar una fotografía de él luciendo una toga en la frontera que divide Estados Unidos con México. El joven viajó hasta ese lugar para reencontrarse con su madre deportada.



Ángel Marín, el estudiante de 18 años, relató a la cadena Univisión que su graduación fue importante para él, pero que al momento de recibir su diploma se sintió triste debido a que ella no se encontraba a su lado para celebrar el acontecimiento.

Adolescente celebra graduación en la frontera con su madre deportada. (Video: Univisión)

En la imagen que se volvió viral en Twitter se puede ver al joven vestido con toga y birrete saludando a su madre a través de la valla fronteriza en Nogales, México. Angel Marín solo quería demostrarle a su madre que todo su esfuerzo no fue en vano y que su graduación en la secundaria solo es el primer paso de muchos.



“Yo estaba orgulloso, pero me sentí triste también porque ella no estaba en mi graduación y yo quería que ella estuviera ahí, presente, pero no podía porque estaba deportada”, lamentó Ángel Marín, quien vive en Estados Unidos con su papá.



En tanto su madre, entre lágrimas, lamentó no poder abrazar a su hijo, pero agradeció a Dios porque él ha logrado la meta que tanto anhelaba. "Él logró su meta con dificultad y todo, él se esforzó y lo hizo”, comentó Gloria Marín, madre del joven a Univisión.