Si leíste la noticia de que EEUU no pedirá visa a peruanos, pues (a lo Lady Guillén) “tengo algo que decirte” [VIDEO]

Hace unos días se se esparció una noticia como reguero de pólvora en redes sociales como Facebook: gracias a una ley firmada por el presidente Donald Trump, los peruanos podremos ingresar a Estados Unidos sin tener una visa como medida para fortalecer la relación bilateral entre ambos países.



De acuerdo al sitio web USA TELEVISION, la “nueva orden, sirviendo como un cambio en la política de visado para los peruanos que viajen a los Estados Unidos, les permitiría quedarse en dicho país por un periodo máximo de 180 días solo por turismo o negocios”. “Para quedarse por más de 180 días, por lo tanto, es necesaria una visa”, añade la publicación.



Sin embargo, advierte que los compatriotas que tengan doble nacionalidad y su otro pasaporte sea de Siria, Irak, Irán, Sudán, Libia, Somalia y Yemén no podrán ingresar a Estados Unidos debido a que a estos países –de mayoría musulmana– se les tiene temporalmente prohibida la entrada.



Pero antes que empieces a hacer maletas y planear tu próximo viaje a Estados Unidos gracias al repentino cambio de parecer de Donald Trump sobre sus férreas políticas migratorias, aquí en Trome –parafraseando a la conductora Lady Guillén– “tenemos algo que decirte”: esta noticia es falsa.





¿Peruanos no necesitan visa para viajar a Estados Unidos? ¿Peruanos no necesitan visa para viajar a Estados Unidos? ¡Macanudo!

¿Hondureños no necesitan visa para viajar a Estados Unidos? Esperen, ¿a los hondureños también? La nota es igualita. Un momento...



Para comenzar, una básica y breve mirada a la página web USA TELEVISION confirma que se trata de una “página clon”, ya que esta misma “noticia” tiene su versión, con el mismo titular, para colombianos, cubanos, hondureños y bolivianos. Típica estrategia que usan los hackers para el 'phishing' de claves bancarias.



Hace unos días informamos que la embajada de Estados Unidos en el Perú anunció anunció que se encuentra revisando la Orden Ejecutiva del presidente Donald Trump relacionada a las políticas migratorias a su territorio y que cualquier cambio que afecte a los viajeros a su país será anunciado “tan pronto dicha información esté disponible”.



Además, la representación diplomática estadounidense dijo que está al tanto de este caso, ya que a través de un comunicado difundido el último miércoles, indicó que “está al tanto de falsas noticias que informan que los ciudadanos peruanos pueden ahora viajar a los Estados Unidos sin visa”.



“El Departamento de Seguridad del Territorio Nacional de los EE.UU., que administra el programa de exención de visas (VWP, por sus siglas en inglés) en consultas con el Departamento de Estado, no ha anunciado ninguna inclusión en el mencionado programa”, añadió la embajada estadounidense en el Perú.

​



Así que ya sabes, Trome, si algo parece demasiado bueno como para ser verdad, probablemente no lo sea. Pero no te preocupes, que aquí te pasaremos el dato si a Donald Trump se le ablanda el corazón y relaja su política migratoria para incluír a Perú en la lista de países a los que no se les pide visa para ingresar a Estados Unidos.

​

QUE NO SE TE PASE

